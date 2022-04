Eliminatoires Can-2023 : Les adversaires des Lions connus…

Les Lions connaîtront leurs adversaires pour les éliminatoires de la Can-2023, qui se déroulera en Côte d’Ivoire, le 19 avril prochain.





En effet, le tirage au sort de ces compétitions est prévu à cette date confirmée par un communiqué de la Caf dont copie est parvenue à notre rédaction.





Le coup d’envoi de la phase de groupes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire-2023 sera donné en juin prochain, annonce l'instance dirigeante du football continental.





Et les deux premières journées se joueront lors de la fenêtre internationale du 30 mai au 14 juin. Les troisièmes et quatrièmes journées auront lieu du 19 au 27 septembre, et les deux derniers tours sont prévus dans la fourchette du 20 au 28 mars 2023.