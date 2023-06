Éliminatoires CAN-2023 : Quatre nouveaux joueurs sur la liste du Bénin contre le Sénégal

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Bénin, Gernot Rohr, a dévoilé, mardi, sa liste de 25 joueurs retenus pour affronter le Sénégal le 17 juin. Un match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN-2024.







La liste est marquée par l’arrivée de quatre nouveaux joueurs. Aux côtés de cadres comme Steve Mounié, Stéphane Sessegnon, Saturnin Allagbé, Khaled Adenon et Cédric Hountondji, qui est incertain, on note la présence de Brandon Agounon (Orléans) et d'Andreas Hountondji (Caen) qui vont ainsi découvrir la sélection, tout comme le local Prince Dossou et Halid Djankpata, milieu de 18 ans qui évolue avec la réserve d'Everton, en Premier League anglaise.