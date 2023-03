Éliminatoires Can 2024: Édouard Mendy et Abdou Diallo zappés, Sadio de retour, Dion Lopy débarque

Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a rendu public, ce vendredi, la liste des joueurs qui prendront part à la double confrontation contre le Mozambique. Des rencontres, prévues les 24 et 28 mars, et comptant pour les 3e et 4e éliminatoires de la Can 2024 en Côte d’Ivoire.







Une liste de 24 joueurs marquée, sans grande surprise, par le retour de Sadio Mané qui avait raté la coupe du monde à cause d’une blessure. Il y a aussi d’autres come-back et de nouveaux joueurs comme Dion Lopy, Noah Fadiga, Pape Ousmane Sakho qui découvrent la tanière.