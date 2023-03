Eliminatoires Can 2024 : Le Maroc premier pays qualifié, le Sénégal, le Burkina Faso, le Mali et l’Algérie y sont presque

La 3ème journée des éliminatoires de la Can 2023 a été bouclée vendredi. Au total, entre mercredi et vendredi, 22 matchs ont été joués sur l’ensemble du continent. Sans jouer, le Maroc est le premier pays qualifié pour la Can Côte d’Ivoire 2024. En effet, l’Afrique du Sud, qui a perdu contre le Maroc lors du premier match (0-1), a fait match nul face au Libéria ce vendredi 24 mars dans le groupe K (2-2). Mathématiquement, les Marocains sont assurés de terminer aux deux premières places, synonyme de qualification.





Cette troisième journée a aussi été marquée la victoire surprise du Sud-Soudan au Congo (2-1) et la lourde défaite du Madagascar à domicile contre le Centrafrique (0-3).





Groupe A





Vainqueur du Nigeria (2ème , 6pts) à Abuja, la Guinée-Bissau (1ère, 7 pts) réalise l’exploit de la journée et déloge sa victime du jour de la première place. Dans l’autre rencontre, le Sierra Leone (3ème, 2 pts) et Sao-Tomé et Principes (4ème, 1 pt se sont neutralisé (2-2)





Groupe B





Demi-finaliste de la dernière Can, le Burkina Faso (1ème, 9pts) caracole seul en tête du groupe B. Les Étalons qui ont battu le Togo (1-0) enchaînent une 3ème victoire et filent tout droit vers la qualification. Classé 2ème, le Cap-Vert (4 pts) a été accroché à domicile par l’Eswatni (3ème, 2 pts).





Groupe C





Grandissime favori du groupe C, le Cameroun a déçu à domicile. Les Lions Indomptables ont été contraints au match nul par la Namibie (1-1). Dans ce groupe à trois équipes, tout se jouera le 28 mars avec le match retour entre la Namibie (2ème, 2 pts) et le Cameroun (1er, 4 pts). Le Burundi (3ème,1 pt) qui va accueillir la Namibie avant de se déplacer au Cameroun peut encore se qualifier.





Groupe D





Dans le groupe le plus serré, l’Égypte a réussi à reprendre la première place. Les pharaons, qui ont battu le Malawi, virent à la première place avec 6 points. La Guinée qui a battu l’Éthiopie (2-0) pointe à la 2ème place avec le même nombre de points que l’Égypte. Éthiopie et Malawi ferment la marche avec 3 points chacun.





Groupe E





En battant L’Angola (3ème, 4 pts) (1-0) sur un but de Semenyo dans les ultimes secondes, le Ghana prend la première place du groupe C avec 7 points. La Centrafrique, qui est allée battre le Madagascar (3-0), prend à la 2ème place avec 4 points. Grand perdant de la 3ème journée, le Madagascar occupe la dernière place avec 1 point au compteur.





Groupe F





Décevante lors de la dernière Can, l’équipe d’Algérie est bien partie pour décrocher la qualification pour la Côte d’Ivoire. En effet, les Fennecs ont remporté une 3ème victoire d’affilée en battant le Niger (2-1). Avec ce succès, l’Algérie (9 pts) compte 5 longueurs d’avance sur la Tanzanie qui est allée battre l’Ouganda (1-0)





Groupe G





Comme l’Algérie et le Burkina Faso, le Mali a lui aussi aligné une troisième victoire. Les aigles (1er, 9 pts) qui ont battu la Gambie (4ème, 3 pts) 2-0 comptent 6 points d’avance sur le Sud Soudan qui a créé la sensation en allant battre le Congo à Brazzaville (0-1)





Groupe H





Dans le groupe H, la Zambie tient le bon bout. Les Chipolopolos (2ème , 6pts) tombeurs du Lesotho (3-1) sont bien partis pour se qualifier. Les Comores (3ème, 3 pts) peuvent espérer une qualification. Dans ce groupe, la Côte d’Ivoire qui occupe la première place est déjà qualifiée en tant que pays organisateur.





Groupe I





Après deux défaites successives, la RD Congo a relancé le groupe I en battant la Mauritanie (3-1). Le Gabon qui a pris le dessus sur le Soudan (1-0) occupe la première place avec 7 points. Le match Mauritanie / RD Congo du 28 mars pourrait être déterminant pour la qualification.





Groupe J





Vainqueurs respectivement de la Libye (3-0) et du Botswana, la Tunisie (1er, 7 pts) et la Guinée Équatoriale (2ème,6 pts) ont fait un pas important vers la qualification. La Libye (3ème, 3 pts) et Botswana (4ème,1pt) doivent impérativement gagner leurs prochains matchs s’ils veulent garder intactes leurs chances de qualification.





Groupe K





Le Maroc est le premier pays qualifié pour la Can Côte d’Ivoire 2024. Les Marocains (1er, 6 pts) ont profité du match nul entre l’Afrique du Sud et le Liberia (2-2) pour décrocher leur sésame pour la Côte d'ivoire. En effet, les demi-finalistes de la Coupe du Monde Qatar 2022, qui ont battu l’Afrique du Sud lors de la première journée, sont assurés de terminer dans les deux premières places, synonyme de qualification pour la Can. Le deuxième ticket se dispute entre l’Afrique du Sud (2ème,1 point) et le Liberia (3ème, 1 point).





