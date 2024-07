Eliminatoires CAN 2025 : Le meilleur et le pire tirage pour le Sénégal

Ce jeudi 04 juillet, la Confédération Africaine de Football (CAF) va procéder au tirage au sort des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le Sénégal, tête de série, connaîtra donc ses 3 autres adversaires pour se qualifier en phase finale.















Un des grands favoris, le Sénégal sera certainement l'une des équipes à éviter pour les nations qui figurent dans les autres chapeaux. Mais une poule difficile, avec de grandes nations du football africain, pourrait réserver de mauvaises surprises, alors qu'un groupe abordable pourrait permettre aux Lions d'atteindre la phase finale plus facilement.













Après l'officialisation des chapeaux pour le tirage au sort, Seneweb s'est intéressé de près aux équipes en lice pour déterminer le meilleur et le pire tirage pour l'équipe nationale du Sénégal.













Le meilleur tirage













Sénégal - Kenya - Libye - Tchad













107ème au classement FIFA, le Kenya est le dernier pays de ceux du chapeau 2. Les Kenyans n'ont pas réussi à se qualifier lors des deux dernières CAN. Leur dernière qualification à une phase finale de CAN remonte à 2019.













Bourreau du Sénégal à la CAN 2012 à Bata, la Libye a depuis disparu de la compétition majeure en Afrique, en partie à cause de la guerre. Une rencontre avec eux pourrait en plus permettre aux Lions de remettre les pendules à l'heure.













Pour la 3e équipe, ça s'est joué entre le Tchad et le Lesotho, mais la finale 2023 des Lesothans à la Cosafa Cup a finalement fait pencher la balance vers le Tchad. En plus, l'équipe tchadienne est le dernier pays africain au classement FIFA engagé dans ces éliminatoires.













Le pire tirage













Sénégal - Guinée - Soudan - Gambie













Le Sénégal a battu la Guinée 2-0 à la dernière CAN, mais ces derbys sont souvent très disputés. Une confrontation avec nos voisins lors des éliminatoires de la CAN pourrait faire perdre des plumes à l'une des deux nations, surtout s'il y a une autre grosse nation dans le groupe.













Et justement, le Sénégal et la Guinée peuvent également tomber dans la même poule avec la Gambie, qui fait office d'épouvantail dans le chapeau 4. Ce qui ferait une lutte à 3 pour les 2 places qualificatives à la CAN.













Leader de la poule B aux éliminatoires de la Coupe du monde 2026, devant le Sénégal, le Soudan montre qu'il fait partie des nations émergentes du football africain. Et il pourrait faire partie du groupe de la mort, avec le Sénégal, la Gambie et la Guinée, pour les éliminatoires de la CAN 2025.