Éliminatoires Can-2025 : Le Sénégal domine le Burundi et termine en beauté

Ils avaient déjà décroché leur qualification pour la Can Maroc-2025 et étaient assurés de terminer premiers de la poule L des éliminatoires. Les Lions faisaient donc face au Burundi ce mardi au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour terminer de la plus belle manière cette compétition. Pape Thiaw et ses protégés ont réussi ce pari en s’imposant 2-0.





C’est Habib Diarra qui offre le succès à ses partenaires en réalisant son premier doublé (35’, 50’) en équipe nationale.





Les Lions enregistrent ainsi leur cinquième victoire d’affilée dans ces éliminatoires et terminent avec 16 pts.