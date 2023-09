Éliminatoires CAN : Le Ghana et l’Angola valident leurs qualifications à la Can.

Le Ghana et l'Angola ont décroché leur ticket de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Lors de la "finale" du groupe E, où le Ghana accueillait la République centrafricaine, les Black Stars ont connu un moment de tension. En effet, l'équipe du Ghana s'est retrouvée menée au score à la 25e minute grâce à un but de Louis Mafouta, de l'équipe centrafricaine. Les Ghanéens ont toutefois réussi à revenir dans la partie grâce à leur jeune prodige, Mouhamed Kudus, qui a inscrit un magnifique coup franc à la 43e minute. En fin de match, c'est Ernest Nuamah, joueur de l'Olympique Lyonnais, qui a brisé les espoirs de la République centrafricaine en marquant le deuxième but à la 88e minute. Avec cette victoire serrée, le Ghana termine à la première place de son groupe.