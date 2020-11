Eliminatoires Can U20 zone Ouest/A : Youssouf Dabo publie une liste de 28 joueurs dont des expatriés

Le sélectionneur de l’équipe nationale des U20 du Sénégal, Youssouf Dabo, a publié, ce jeudi, sur le site de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), une liste de 28 joueurs qui prendront part au tournoi de l’Ufoa zone Ouest/A, qualificatif à la Can-2021 de la catégorie, prévue en Mauritanie.Pour renforcer son groupe qui était en stage depuis quelques jours au centre Jules-François Bocandé de Toubab Dialaw, le coach des Lionceaux a fait appel à Dion Lopy du Stade de Reims (élite française). Il a aussi convoqué le pensionnaire de Manchester City, Alpha Richard Diounkou, Zaky Henri Bassène de l’Afe du Mali, Ibrahima Dramé de Linzer Ask en Autriche et Ahmed Ibrahima Mandefu de l’Osc Lille.Logé dans la poule A en compagnie de la Gambie et de la Sierra Leone, le Sénégal affronte la dernière nation citée demain, à 16 h, au stade Lat Dior de Thiès, en match d’ouverture.Voici la liste des joueurs sélectionnés