Éliminatoires CAN U23: Les Lionceaux mènent à la pause par 2-0

C’est la mi-temps de la rencontre entre la sélection U23 du Sénégal et celle du Mali. Le rencontre se tient au stade Abdoulaye Wade et compte pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN 2023. Les Lionceaux mènent par 2-0.. Mamadou Lamine Camara (13´) et Ibrahima Niang (26’) ont marqué les buts sénégalais.