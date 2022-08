Éliminatoires CHAN 2022, Sénégal/ Guinée (1-0) : Les Lions locaux prennent une petite option

En match comptant pour la manche aller du dernier tour des éliminatoires de CHAN Algérie 2022, le Sénégal a battu, samedi au stade Me Abdoulaye Wade de Diambiadio, la Guinée 1-0. C'est l'attaquant de Diambars de Saly, Maleye Diagne Jr qui a marqué le seul but de la partie à la 59?me.



Entreprenants mais inefficaces, les Lions locaux ont buté en première période sur un bon bloc Guinéen bien organisé en défense. En seconde mi-temps, suite à une bonne relance du gardien de but Alioune Badara Faty et une belle passe de Jean Barthélémy Dioyf, Maleye Diagne Jr parvient à ouvrir le score (59e) d'une belle frappe du pied droit. C'est sera le seul de la partie, qui permet à l'équipe nationale locale de prendre une petite option avant le match retour prévu dans une semaine à Bamako au Mali.