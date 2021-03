éliminatoires de la CAN 2021: Un vol spécial affrété pour les Lions de France !

Le gouvernement français a finalement assoupli les mesures prises récemment pour les joueurs non européens en leurs accordant des dérogations pour qu'ils rejoignent leurs sélections durant la trêve internationale de mars. Cependant pour que le joueur concerné contourne la période d'isolement, il devra respecter strictement le protocole sanitaire et médical garanti (bulle + test PCR quotidien au retour en club). Pour honorer les exigences de la FFF, le Sénégal a décidé d'affréter un vol spécial pour 9 joueurs évoluant en France à l’aller et au retour, a annoncé la FSF dans un communiqué.









Abdou Diallo (PSG) et Fodé Ballo-Touré (Monaco) auront donc l'opportunité d'honorer leur première sélection contre le Congo (26 mars à Brazzaville) et l’Eswatini (30 mars à Thiès) dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021.









Le communiqué de la FSF









Suite à sa saisine sollicitant la libération des joueurs sénégalais évoluant en France pour la prochaine fenêtre des matchs internationaux, notre association nationale a reçu une réponse de la Fédération Française de Football (FFF) par laquelle elle informe que la raison principale qui a motivé l’avis défavorable issu de l’arbitrage du Gouvernement français est le « défaut de retour des joueurs en transport privatif ».





C’est ainsi que la Fédération Sénégalaise de Football a réitéré sa demande de mise à disposition en y confirmant que le Sénégal affrétera un vol spécial réservé aux joueurs et membres du staff de notre Equipe Nationale sur les trajets Paris-Dakar-Brazzaville le 22.03.2021 et Brazzaville-Dakar le 26.03.2021 ainsi qu’un vol privé uniquement réservé aux neuf (9) joueurs suivants pour leur retour sur Paris le 30 mars 2021, après le match Sénégal vs Eswatini, pour éviter toute rupture de leur bulle sanitaire :





Boulaye Dia (Stade de Reims)

Bingourou Kamara (RC Strasbourg)

Idrissa Gana Guèye (Paris Saint Germain)

Abdou Diallo (Paris Saint Germain)

Krépin Diatta (AS Monaco)

Fodé Ballo Touré (AS Monaco)

Joseph Roméric Lopy (FC Sochaux)

Abdallah Ndour (FC Sochaux)

Pape Matar Sarr (FC Metz)

Réagissant positivement à cette dernière requête, la FFF a souhaité recevoir de la FSF et ce, dans les meilleurs délais, le manifeste des vols affrétés et uniquement réservés à ces joueurs.





L’Etat du Sénégal et la FSF voudraient remercier par avance les Autorités françaises et la FFF pour leur bienveillante compréhension et leur collaboration.





Fait à Dakar, le 20 mars 2021





Le Secrétaire Général





Victor Seh CISSE