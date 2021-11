Eliminatoires Mondial-2022 - Togo-Sénégal (19 h) : Une histoire de revanche pour un match sans grand enjeu

Rivalité entre le Senegal et le Togo en Football

Les rencontres entre le Sénégal et le Togo sont devenues, en quelque sorte, des derbys de l’Afrique de l’Ouest. Cette rivalité, qui date de plusieurs années, a pris plus d'ampleur avec la génération de 2002 et elle continue avec la bande à Sadio Mané.





Les deux nations se retrouvent, aujourd’hui, à partir de 19 h TU, à Lomé, pour le compte de la 5e journée des éliminatoires du Mondial-2022. Une rencontre qui promet de rudes duels, même si les dés sont déjà jetés, avec la qualification du Sénégal au prochain tour de la course pour Qatar-2022.





Avec quatre victoires en autant de sorties, les Lions sont assurés de terminer leader du groupe.





Cette rencontre s’annonce comme une revanche, d’un côté comme de l’autre. Malgré la qualification des Lions, les Sénégalais n’oublieront jamais la défaite qu’ils avaient concédée en 2004 face au Togo. Le Sénégal a été battu sur la marque de 3-1 avant d’être tenu en échec (2-2) au retour au stade Léopold Senghor.





Ces contre-performances avaient privé la bande à El Hadj Diouf, en 2006, d'une deuxième participation successive à une Coupe du monde.





Les Lions sont donc à Lomé pour laver cet affront et consolider leur leadership de la poule H.