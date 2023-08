Éliminatoires Mondial 2026 : Voici le calendrier des Lions

L’équipe du Sénégal de football jouera les 13 et 21 novembre ses matchs de la première et de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026, contre le Soudan du Sud et le Togo, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF), dans un communiqué publié, mercredi.





Le Sénégal est dans le groupe B en compagnie de la République démocratique du Congo, de la Mauritanie, du Togo, du Soudan et du Soudan du Sud.





La première et la deuxième journée des éliminatoires sont prévues du 13 au 21 novembre 2023.





Voici le programme du Sénégal au complet :





Première et deuxième journée 13 – 21 novembre 2023





Sénégal – Soudan Sud

Togo – Sénégal





Troisième et quatrième journée : 3 – 11 juin 2024





Sénégal – RD Congo

Mauritanie – Sénégal





Cinquième et sixième journées : 17 – 25 mars 2024





Soudan – Sénégal

Sénégal – Togo





Septième et huitième journée : 1er – 9 septembre 2025





Sénégal – Soudan

RD Congo – Sénégal





Neuvième et dixième journée : 6 -14 octobre 2025





Soudan Sud – Sénégal