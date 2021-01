Eliminé en coupe du Roi : Zidane parle de son avenir au Real

Zidane coach du Real Madrid

Après sa défaite contre Bilbao en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne, le Real de Madrid a reçu, hier, une autre gifle. En effet, les hommes de Zinedine Zidane ont été éliminés en 16e de finale de la coupe du Roi par un modeste club de D 3, Alcoyano (1-2 ap.p.).





Une véritable contre-performance que le technicien français a endossée. ‘’C’est ma faute. Je suis le coach, alors la faute me revient. Ce n'est pas une honte ou quelque chose comme ça. Bien sûr on déteste perdre mais c'est le football’’, a fait savoir Zidane en conférence de presse.





Des résultats qui peuvent avoir des incidences sur son avenir au Real. Interrogé sur cette question, il répond: ’’Je pense que les joueurs me font encore confiance malgré les derniers matches, il faut penser à la Liga et à la Ligue des Champions maintenant. (…) Mon licenciement ? Je suis serein, on verra ce qui se passera."