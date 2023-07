Emeutes: un influent groupe de supporters de l'OM appelle les "jeunes" à la "sagesse"

Les South Winners ont publié un communiqué cet après-midi

Les South Winners 1987, un des deux principaux groupes de supporters de l'OM, appellent samedi les "jeunes Marseillais" à faire preuve "de sagesse et de retenue" après une nuit d'émeutes et de destructions qui "divisent" la deuxième ville de France.





"En agissant de la sorte, vous salissez la mémoire" de Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle routier, et "vous divisez également notre ville qui incarne un pluralisme cosmopolite unique qui nous unit tous", écrit ce groupe influent auprès des jeunes dans une rare prise de parole politique.





"Nous condamnons donc avec fermeté ces actes de vandalisme. Nous entendons votre colère mais nous vous implorons de la maîtriser et de la canaliser", poursuivent-ils, craignant que ces émeutes, qui ont conduit à l'interpellation de 95 personnes dans la nuit de vendredi à samedi ne donnent "du grain à moudre à tous les vautours des extrêmes".





Vendredi soir, c'étaient les organisateurs de la Hcup, un tournoi des quartiers de Marseille, organisé par des jeunes des cités paupérisées et qui réunit un grand public dans une ambiance bon enfant, qui avaient aussi appelé les jeunes au calme.





Pour la nuit de samedi à dimanche, des renforts CRS, l'engagement de véhicules blindés et d'hélicoptères supplémentaires sont attendus à Marseille où toute manifestation est interdite avec des transports qui s'arrêteront en fin d'après-midi.





Vendredi soir, Kylian Mbappé a relayé un texte de l'ensemble de l'équipe de France de football appelant "à l'apaisement, à la prise de conscience et à la responsabilisation". Et pour eux, "le temps de la violence doit cesser pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction".





AFP