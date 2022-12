Emiliano Martinez sur Tchouaméni : "Il s'est chié dessus"

Emiliano Martinez sur Tchouaméni

Après 36 ans d’attente, l’Argentine a enfin brodé sa troisième étoile sur le maillot albiceleste. La bande à Lionel Messi a écrit l’histoire au terme d’une rencontre mémorable.





Depuis lors, l’un des héros de ce sacre argentin ne cesse de multiplier les provocations à l’égard des joueurs français : Emiliano Martinez.





Le meilleur gardien de la compétition en a rajouté une, hier jeudi, au cours d’une visite dans sa ville natale de Mar del Plata. Le gardien d’Aston Villa a pris, cette fois-ci, pour cible Aurélien Tchouaméni : "En arrêtant le premier penalty, je savais que l'autre gars allait être très nerveux. J'ai essayé de jouer avec lui mentalement, en jetant le ballon, en lui parlant et il a tiré à côté. Il s'est chié dessus."