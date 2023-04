En fin de carrière ? Balla Gaye met les points sur les i

Qu’elles semblent loin ces années où le lion de Guédiawaye régnait sans partage dans l’arène sénégalaise. Le félin a perdu de son mordant d’antan qui a fait de lui le roi des arènes pendant 7 ans. Sa dernière victoire remonte en août 2022 contre Gris Bordeaux. Quelques mois plus tard, dans un combat contre Boy Niang 2, qui devait être une formalité, Balla Gaye 2 s’est incliné. Provoquant déception et questionnement de ses fans sur la suite de la carrière de leur lutteur. Subissant l’impact du temps comme tout être humain, les inconditionnels du fils de Double Less se demandent s’il ne commencerait pas à se faire un peu vieux pour ce sport. Invité sur le plateau de Quartier Général, Balla Gaye a tiré les choses au clair.











« Vous dites que mon frère Sa Thiès est jeune donc moi aussi je suis jeune parce que je suis son aîné de deux ans. Il faut arrêter de dire que je suis en fin de carrière. Je n’ai même pas 40 ans et je quand j’aurai cet âge j’arrêterai la lutte », annonce le lion de Guédiawaye.









Il poursuit avec des comparaisons : « L’âge de la retraite dans l’arène est de 45 ans. Tous les grands champions tels que Tyson, Baboye, Yekini ont arrêté la lutte à 45 ans pourtant ils obtenaient des victoires avant de se retirer. C’est Dieu qui trace le destin pour chacun. Où est Ronaldinho? il a fait ce qu’il avait à faire dans sa carrière pendant quelques années et il est parti. Regardez Messi, même après tout ce qu’il a fait , il n’a remporté la coupe du monde que récemment. Pourtant il avait tout gagné dans sa vie et personne n’a osé dire des choses sur lui. Il faut être logique à un moment donné. Les promoteurs ne paient pas des centaines de millions à quelqu'un qui est en fin de carrière » .