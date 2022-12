En finale de Coupe du Monde, les enfants de Lionel Messi aussi, ont joué

L’Albiceleste a remporté la Coupe du monde, après une finale épique contre l’équipe de France...

C’était la fête au Qatar pour l’équipe d’Argentine dans la soirée d'hier dimanche 18 décembre 2022. L’Albiceleste a remporté la Coupe du monde, après une finale épique contre l’équipe de France. Quelques instants après la cérémonie de remise du trophée aux joueurs argentins, un fait curieux a attiré l’attention d’un utilisateur des réseaux sociaux. L’homme qui a pour identifiant @severinopivot, publie une vidéo dans laquelle on voit un groupe d’enfants jouer au football avec une bouteille en plastique. Selon le site d’informations argentin Clarin, qui cite l’utilisateur de Tik Tok, les enfants de Lionel Messi étaient de la partie. « Je meurs. Ils jouent avec une bouteille. C’est comme ça que ça se joue en Argentine » a-t-il commenté.





Ils « commencent à jouer au foot. Avec un ballon ? Non… »