En images: l’enthousiasme d’Emmanuel Macron pendant France-Maroc

l’enthousiasme d’Emmanuel Macron pendant France-Maroc

Emmanuel Macron s’est rendu au Qatar pour soutenir l’équipe de France en demi-finale du Mondial face au Maroc. Le président français a vibré devant la victoire des Bleus (2-0), placé aux côtés de Gianni Infantino, président de la FIFA, dans les tribunes. Il a aussi salué les joueurs des deux équipes dans les vestiaires après la rencontre.





"J'assume totalement", a déclaré M. Macron à son arrivée à Bruxelles pour un sommet européen jeudi, en provenance directe du Qatar où il a assisté mercredi soir à la victoire de la France face au Maroc en demi-finale. "J'étais il y a quatre ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie et je suis derrière eux au Qatar", a poursuivi le président français qui s'y rendra de nouveau dimanche pour la finale face à l'Argentine.





Emmanuel Macron a estimé que les Français étaient dans le même état d'esprit. "Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient ‘on va pas suivre, on boycotte à la télévision’. Les chiffres sont là", a-t-il ajouté en référence aux très fortes audiences sur le petit écran malgré les appels à boycotter le Mondial au Qatar. "On aime notre équipe nationale, on est fier d'elle, on veut qu'elle gagne, on sera derrière elle jusqu'au bout", a-t-il lancé. "Maintenant je croise les doigts pour dimanche!", a-t-il ajouté.





Le chef de l'Etat a aussi rendu hommage à la sélection du Maroc, à laquelle il a rendu visite dans les vestiaires mercredi soir après le match. "Je veux saluer l'équipe marocaine et tout le peuple marocain. Elle a vraiment fait un très beau match et surtout un très beau Mondial", a-t-il dit.