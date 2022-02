En manque de temps de jeu au Bayern : Bouna Sarr parle de son avenir au sein du club bavarois

Bouna Sarr parle de son temps de jeu à Bayern

Depuis l'arrivée de Julian Nagelsmann sur le banc du Bayern Munich, l’international sénégalais Bouna Sarr est relégué au second plan par le technicien allemand. Une situation qui laisse penser à un éventuel départ de l’arrière droit des Lions.





Mais l’intéressé ne pense pas à changer d’air, pour le moment. «À aucun moment, ça ne m'a traversé l'esprit. Je ferai un point en juin avec le Bayern. L'année dernière a peut-être compté aux yeux des gens, mais pour moi, elle était tronquée par la blessure. Je ronge mon frein, mais j'ai déjà connu ça à Marseille. Le Bayern est un club d'un grand standing ; il y a moins d'indulgence. D'un match à l'autre, il faut être toujours au top», soutient-il dans un entretien avec le quotidien «L’Equipe».





L’ancien pensionnaire de l’Om doit donc être au meilleur de sa forme pour s’imposer au Bayern.