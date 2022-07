En route vers l’or? Une première journée convaincante pour Nafi Thiam aux Mondiaux d’Eugène

Médaille d'or de Nafissatou Thiam

Après Bashir Abdi, troisième du marathon dimanche, Nafissatou Thiam semble bien partie pour offrir à la Belgique une deuxième médaille lors de ces Mondiaux d'athlétisme. La double championne olympique de l'heptathlon est en tête après quatre épreuves et avance sur les traces de son record personnel et devra confirmer, lundi, les belles dispositions affichées dimanche.





Sous les yeux de Jackie Joyner-Kersee, détentrice du record du monde de l'heptathlon (7.291 pts) depuis 1988, Thiam a débuté par un record personnel sur 100 mètres haies (13.21) avant de remporter la hauteur (1m95), terminer deuxième au poids (15m03) et ponctuer sa journée avec son meilleur chrono en championnat sur 200 mètres (24.39).





En quête d'un second sacre mondial, après celui acquis à Londres en 2017, Thiam (4071 pts) devra résister à la Néerlandaise Anouk Vetter, en embuscade avec 61 points de retard, qui a réalisé son record personnel au poids (16m25).





Après une journée, la Belge a 150 points de plus qu’aux Jeux Olympiques de Tokyo l’an dernier. Mais la Néerlandaise réussit un excellent heptathlon: vice-championne olympique derrière Thiam l’an dernier, Vetter totalise 42 points en plus qu’à Tokyo. Le duel est lancé et se prolongera ce lundi avec, dans l’ordre, la longueur, le lancer du javelot et le 800 mètres.





Et une autre Belge s’illustre sur la piste américaine. Quatrième des Jeux Olympiques de Tokyo l'été dernier, Noor Vidts est actuellement cinquième de l’heptathlon avec 3921 points, à 70 points de la troisième place de l'Américaine Annie Hall.