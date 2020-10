Encore un mois d’attente: la date du retour d’Eden Hazard espérée par le Real

Hazard de retour dans un mois au Real

Même s’il a foulé la pelouse d’entraînement, Eden Hazard est toujours indisponible. “Sa blessure a été un peu plus grave que prévu”, a reconnu Zinedine Zidane en conférence de presse mardi. Marca avance que le Belge espère être de retour après la trêve internationale du mois de novembre, soit dans un mois.





Victime d’une lésion musculaire à la jambe droite le 29 septembre dernier alors qu’il s’apprêtait (déjà) à faire son retour, Eden Hazard n’a toujours pas disputé la moindre minute cette saison. “J’espère que l’on pourra le revoir très bientôt et pour le reste de la saison”, a indiqué Zidane en conférence de presse lundi.





Marca avait déjà averti que le Diable ne sera pas apte pour le Clasico, programmé samedi entre le Barça et le Real. Le journal madrilène a précisé mardi qu’il devrait effectuer son retour à la compétition au terme de la trêve internationale du mois de novembre. Si tout se passe bien, objectif le 22 novembre contre Villarreal donc pour l’ancien joueur de Chelsea, quasiment un an jour pour jour après sa première blessure face au PSG et Thomas Meunier.