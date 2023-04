Entre doutes et polémiques : Quel avenir pour Sadio Mané ?

Après la défaite du Bayern Munich contre Manchester City (3-0) en quarts de finale aller, la tension était vive dans le vestiaire munichois, entre Sadio Mané et Le Roy Sané en particulier. Le champion d’Afrique a écopé d'une sanction de 350 000 euros, en plus d’un match de suspension, purgé le weekend dernier lors de la réception d'Hoffenheim.







Lors du match retour Bayern-Manchester City, Sadio a fait son entrée qu'à la 63e mn. Il sera à l'origine du penalty des siens.Un but qui était insuffisant.





Ces petites minutes jouées pourraient-elles peser sur la balance quant à une volonté ou pas d’envisager une séparation dès cet été ?

Sadio Mané au Bayern, entre polémiques et blessure. Est-ce devenu une erreur de casting ?

Pour le journaliste sportif Babacar Ndaw Faye, ce n’est pas le cas, la blessure est le principal problème de Sadio. “Erreur de casting, je ne pense pas. Au moment où il quittait Liverpool, tout le monde était d’accord qu’il y avait fait le tour de la question et que le timing était parfait pour un départ. Le Bayern était également perçu comme un excellent point de chute. L’aventure a d’ailleurs très bien démarré. Maintenant, il y a des événements qu’on ne peut pas prévoir et qui sont inhérents à la vie d’un sportif professionnel. On ne peut pas prédire une blessure comme celle qui est arrivée à Sadio et au pire moment”,regrette le journaliste d'Emedia.

Avant d’ajouter : “Ça lui a brisé les ailes de ne pas être à la Coupe du monde et ça lui a quand même pris plus de trois mois. Donc, il me semble tout à fait normal qu’il vive un moment de creux, une mauvaise passe. C’est compréhensible. Avant cette blessure, il était plutôt sur de très bons standards. On ne va pas juger son choix de s’engager au Bayern juste à travers ces quatre mois après sa blessure. Il a encore un contrat qui court jusqu’en juin 2026. Une première saison d’adaptation, c’est souvent difficile. Regardez Modric par exemple, à ses débuts au Real !”, explique-t-il.





Abdoulaye Thiam, le président de l’Association internationale de la presse sportive (AIPS) dans la zone Afrique a abordé dans le même sens. "Il n’y a aucune erreur de casting. Sadio Mané est arrivé là-bas auréolé d’un titre de champion d’Afrique, deuxième au Ballon d’or France Football. Il est pétri de talent. Le Bayern ne s'est pas trompé sur la personne".





Abdoulaye Thiam de rappeler les débuts de Sadio au Bayern. "Les gens ont oublié que Sadio Mané avait presque réussi son intégration. Ses débuts étaient très prometteurs. Il a fait quatre matchs, il a marqué quatre buts, et il a offert trois penalties. Si ce n’était pas sa blessure du 8 novembre, Sadio Mané aurait été le patron du Bayern Munich. Malheureusement, le football va avec ses aléas. Il est resté plus de trois mois sans jouer. Il y a un problème de rythme qui va se poser. Il est en train de revenir petit à petit”, rassure Abdoulaye Thiam

Pour la journaliste de "Wiwi Sport" Nafy Amar Fall, l’enfant de Bambaly ne pouvait pas avoir meilleur que Bayern. "Je ne pense pas que cela soit une erreur de casting. Au moment où il changeait de club, Sadio Mané ne pouvait pas avoir de meilleures destinations que chez les Bavarois. C’était le profil idéal pour l’équipe qui laissait partir Lewandowski. Je pense que nous tous étions unanimes sur ce choix. Les polémiques et les blessures font partie du jeu. Sur la pelouse et en dehors, les joueurs font face à la concurrence, à l’adversité ; il faut savoir gérer", lâche Nafy Amar.

On évoque son rôle dans le licenciement de Nagelsmann. Avec l’affaire Sané, la presse allemande révèle qu’il se serait mis à dos le vestiaire. Ses jours sont-ils comptés à Munich ?

“Il y a beaucoup de choses pas tout à fait exactes qui sont dites par la presse allemande et, malheureusement, répétées sans recoupement par la presse sénégalaise”, déplore le rédacteur en chef du groupe Emedia Invest, responsable des sports et du digital. 'Parfois, ce sont de grosses fake news qui n’ont absolument aucun sens", dénonce-t-il.





"Il suffit de réfléchir un minimum pour se rendre compte de la bêtise. Par exemple, hier, certains ont dit qu’il écopait d’une amende de 500 000 euros. C’est dix fois plus que l’amende contre Ribéry, quand il avait frappé Robben dans le vestiaire à la mi-temps d’un match du Bayern. C’est insensé. Quand on dit par exemple que Leroy Sané aurait demandé à la direction du Bayern de ne pas licencier Sadio Mané, mais c’est évident que c’est faux. Pareil pour l’histoire avec Nangelsmann. Son licenciement n’a rien à voir avec Sadio Mané. C’est une affaire extrasportive qui a eu un impact au sein des instances du club et qui a eu raison de lui. Sadio ne s’est pas mis à dos le vestiaire. C’est faux également”, se désole le journaliste sportif.

Après ce qui est passé dans le vestiaire, Babacar trouve que Mané est toujours estimé par ses coéquipiers.

“Il n’y a qu’à regarder les images de la séance qui a suivi l’incident avec Leroy Sané. Au contraire, Sadio est très apprécié du vestiaire du Bayern où il y a des beaucoup de joueurs francophones et des joueurs africains avec qui il entretient une très bonne relation, mais également des joueurs avec qui, il a eu des relations avant même d’être au Bayern, parce qu’ils partagent le même sponsor, etc. D’ailleurs, il est bien rapporté que quand il y a eu la bagarre avec Leroy, c’est ce dernier qui a été prié par les autres joueurs de sortir du vestiaire. On ne peut pas connaître Sadio Mané et penser une seule fois qu’il peut être un fauteur de troubles dans un vestiaire. Il a une carrière de plus de 10 ans dans le haut niveau. Jamais il n’a eu un souci similaire”, a-t-il expliqué.





Quid de l’avenir de Sadio au Bayern ? “Cette affaire ne peut en aucun cas être un prétexte pour quitter un club. Il y a des bagarres plus violentes dans tous les vestiaires du monde. Même dans celui du Sénégal, il arrive des frictions incroyables. Si on devait transférer un joueur à chaque fois qu’il y a un incident de cette nature, je crois qu’on aurait un transfert par semaine. Je répète qu’il a un contrat qui court jusqu’en juin 2026. Le nouvel entraîneur Tuchel l’apprécie énormément et connaît sa valeur. C’est à lui, Sadio, de tourner cette mauvaise passe rapidement et de la faire oublier, malgré la pression autour parce que c’est le plus grand joueur du club, le plus gros salaire du championnat… Normal que l’attente soit énorme”, fait-il savoir.

"C’est quand même absurde de croire que c’est Sadio Mané qui est à l’origine du départ de Nagelsmann", s’étonne Abdoulaye Thiam, le directeur de publication de "Sud Quotidien". “C’est lui-même qui a recruté Sadio, de faire de Sadio le joueur le mieux payé de la Bundesliga. C’est totalement faux ! Il a plutôt des problèmes avec les cadres de l’équipe allemande”, éclaire-t-il.

La journaliste Nafy Amar Fall pense que Sadio Mané reste et demeure un joueur important dans l’effectif du Bayern Munich.





Par ailleurs, elle fustige le manque de communication de Sadio Mané. "C’est un cadre, un leader de l’équipe qui joue avec des jeunes comme Musiala, Leroy Sané, Upamecano… Sadio est à un niveau d’expérience du vécu professionnel. Beaucoup de choses se disent actuellement sur lui et elles ne sont pas vraies. Parce qu’en face on a un joueur qui ne communique pas beaucoup et s’intéresse plus à ses stats. Jusqu’à ce vendredi 14 avril, Thomas Tuchel présente Sadio Mané comme un joueur dont il a besoin. Ça clôt le débat sur son avenir au Bayern".

Dans l’affaire Sané on parle d’insultes racistes contre Mané. Le Bayern a-t-il fait une erreur en ne sanctionnant que celui-ci ?

Babacar Ndaw Faye confirme : “Oui il y a eu des insultes racistes, comme cela a été révélé par la presse sénégalaise. Diomansy Kamara l’a également évoqué à demi-mots sur Canal. Après, on ne peut jamais cautionner la violence et Sadio s’est excusé pour son geste dans le vestiaire. Mais je disais qu’il a même été beaucoup trop gentil au moment où il a été insulté parce qu’il a gardé son calme et a cherché à s’expliquer avec le joueur qui aurait continué à être condescendant. Avec tout ce qu’il vit dernièrement, ça lui a peut-être fait sortir de ses gonds. Mais Leroy Sané s’est également excusé pour ce qu’il a dit".

Le Bayern a commis une erreur ?

“Il faudrait d’abord savoir si Mané s’est plaint au club pour ça. Je ne sais pas. Mané a été sanctionné pour un acte avec des témoins dans un vestiaire, comme un flagrant délit, on va dire. Alors que pour les insultes (qui sont fréquentes entre joueurs sur un terrain), si la presse n’en avait pas parlé et que Sadio ne s’en est pas plaint, il serait difficile pour le club de sanctionner le joueur sans base. Maintenant, puisque l’affaire est évoquée, on va espérer que la presse allemande et même le club vont prendre le relais et enquêter à leur tour. À partir de là, même si Mané a pardonné, il serait envisageable de sanctionner Leroy pour ses propos stupides”, explique BNF.

Personne n’a le droit de se faire justice

“Je condamne fermement toutes sortes de justice privée. Il y a eu une bagarre et c’est Sadio qui a frappé, mais Leroy Sané a présenté ses excuses à Sadio Mané, ce qui veut dire qu’il a commis une erreur. Ce n’est pas à Leroy Sané d’apprendre à Sadio à jouer au football. Je suis d’accord que Sadio soit sanctionné. Et Leroy Sané, qu’est-ce qu’il écope ?", s'interroge Abdoulaye Thiam

"Ce n’est pas une erreur", dira Nafy Amar Fall. Le Bayern Munich a sanctionné le coup. "Il n’est pas autorisé dans le code de conduite du club de battre un coéquipier. Si Leroy Sané avait aussi tapé Sadio Mané, je pense qu’il serait aussi sanctionné. Maintenant, Sadio Mané peut bel et bien aller voir la direction du club et leur dire qu’il a été insulté avec des propos racistes. Si, à ce stade, le Bayern ne fait rien, on parle d’erreur, d’impartialité, de tout ce que les Sénégalais voudront", lance la journaliste de "Wiwi Sport".

À Liverpool, certains ont évoqué des rivalités avec Salah et une forme de mésentente avec Klopp. Aujourd’hui au Bayern, il y a cette affaire. Faut-il en déduire des problèmes d’intégration de Sadio dans un vestiaire ?





Après avoir fait six saisons à Liverpool, Sadio n'a jamais eu de problème au niveau des vestiaires. "S’il avait le moindre problème dans un vestiaire tout ce temps, ça se saurait. Au moment où il quitte, et même bien après, son entraîneur et ses ex-coéquipiers n’ont pas tari d’éloges sur lui.





Par contre, "on parle de rivalité avec Salah. Mais l'Égyptien et Mané ont été très proches et se sont challengés pour être encore plus performants. Salah est le joueur qui a adressé le plus de passes décisives à Mané et vice-versa. La rivalité sportive est normale parce qu’ils ont pris chacun une dimension incroyable, sont devenus les meilleurs joueurs africains sur plusieurs années et c’était aussi alimenté par le public et la presse, mais en soi, ce sont deux joueurs qui se vouent un grand respect. Il n’y a jamais eu, à ma connaissance, de conflits les opposant", explique le journaliste d'Emedia.





Au Sénégal, également, «il a une carrière d’une dizaine d’années et près de 100 sélections. Je n’ai jamais eu vent du moindre souci avec ses coéquipiers. Les rares frictions le concernant étaient relatives à sa relation avec Aliou Cissé. Mané n’a jamais eu et n’a jamais été un problème d’intégration dans un vestiaire".

Abdoulaye soutient que "Sadio Mané n’a pas eu de problème d’intégration à Liverpool. Il y avait une rivalité avec Salah et ça, c’est normal. Il se battait pour le Ballon d’or. Cette concurrence avec Sané et Mané est mauvaise. Il y a eu un comportement de Sadio à Liverpool parce que Salah ne faisait pas la passe, mais ils sont en paix".

Il ne faut pas que les gens fassent d'amalgames. "Leroy Sané est allemand ; Sadio est sénégalais. Souleymane Sané, son père, est sénégalais. Pourquoi est-ce qu’on devrait faire passer Sadio Mané de victime à coupable ? C’est là que se trouve la dangerosité. Elle va au-delà", regrette-t-il.