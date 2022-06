Entretien des infrastructures sportives: Le Cnoss interpelle les acteurs

Si le manque d’infrastructures constitue un problème réel au Sénégal, leur entretien reste un vrai casse-tête chinois. La dégradation de la pelouse du Stade maître Abdoulaye, inauguré récemment, en est un exemple.

Mais pour le vice-président du Comité national olympique et sportif sénégalais, (Cnoss), Ibrahima Wade, les sportifs doivent être les premiers à s’imprégner dans la gestion des stades.

Il l’a fait savoir lors de la cérémonie de lancement des travaux de réfections du stade Léopold Senghor. Il était le représentant du Cnoss à cette cérémonie.

‘’Nous gens de la communauté sportive, sommes les premiers interpellés. La maintenance, c’est d’abord s’abstenir de dégrader les joyaux. Cela suppose que nous bannissions les violences et autres comportements non appropriés dans le sport et dans les aires de pratiques sportives’’, lance-t-il.

Selon Ibrahima Wade ‘’les dotations budgétaires pour le fonctionnement de nos stades, sont loin de pouvoir couvrir les énormes dépenses liées à l’entretien des infrastructures sportives.’’ Dès lors, ‘’il convient, poursuit-il, de diversifier les sources de financements, en mettant en place des solutions innovantes, qui s’appuient à la fois sur la billetterie, le sponsoring et le partenariat.’’