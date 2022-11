[TACTIQUE] Équateur-Sénégal (1-2) : Les bonnes et les mauvaises notes de la victoire des Lions (Par Mohamed Sall, ancien formateur au Havre)

Avis d'un expert sur le match Senegal-Equateur

Le Sénégal a montré, hier, face à l’Équateur, un engagement et une détermination qui lui ont valu une qualification en 8es de finale de la Coupe du monde 2022. Les Lions ont réussi un exploit jamais réalisé depuis 2002. Mohamed Sall, ancien formateur du Havre AC et consultant en sport, revient sur la performance des Lions.





Face à l’Équateur, le Sénégal a changé de système, par rapport au dernier match, en optant pour un 4-3-3 pointe basse. Il faut noter quelques changements de joueurs avec Ilimane Ndiaye ailier droit, Pathé Ciss en sentinelle et Pape Guèye comme relayeur. Les deux relayeurs ont un profil plutôt défensif, mais sont capables d’amener le danger.





L'Équateur évoluait dans le même système en 4-3-3. En début de rencontre, on a senti le Sénégal plus libéré que lors du dernier match. Malgré la pression de ce match éliminatoire, les Lions se sont libérés et ont développé un football offensif et osé.





Les Sénégalais ont pris le match avec un mental fort et une détermination visible. Ilimane Ndiaye apporte de la percussion et de la prise d’espace sur le côté. Ismaïla Sarr bien en jambes aussi. Le Sénégal a pressé tout en étant prudent.





Les attaquants ont bien quadrillé et empêché les ressorties de balles des Équatoriens. Et dans ce début de match, on voit beaucoup d’application technique ; ce qui a permet d’ajuster de bons ballons aux attaquants. Les enchaînements sont propres et clairs. Le ballon donné dans l’intervalle pour Dia est excellent.





Malgré quelques erreurs de transmission, les Sénégalais réagissent très vite à la perte du ballon et se replient rapidement. Les attaquants ont bien exploité les couloirs en se créant quelques occasions intéressantes.





Ce triangle inversé au milieu permet au Sénégal de gagner le duel du milieu de terrain et domine sensiblement ce match. Les intentions sont bonnes, les situations s’accumulent avec quelques occasions au bout.





En effet, le Sénégal développe un jeu vertical et se retrouve assez vite dans les 30 mètres adverses. Les Sénégalais sont très disciplinés sur le plan tactique. L’animation défensive est intéressante et permet aux relayeurs d’avoir de la liberté sur le plan offensif.





L’Équateur gère son avance et le Sénégal construit tranquillement sa domination. Il manque un peu de précision pour cadrer les tentatives.





Les trois attaquants font un travail considérable. Les côtés se replacent et sont solidaires des latéraux. Gana, Pape Guèye et Ciss ferment bien l’axe, également. Les duels sont souvent gagnés avec beaucoup d’agressivité et d’abnégation. Le bloc est toujours médian bas, ça travaille bien et la cohésion est présente.





Le but sénégalais arrive au bon moment, juste avant la mi-temps ; ce qui met un coup derrière la tête des Équatoriens. Les coulissements sont bien orchestrés.





En seconde période, les Équatoriens passent à deux attaquants dans un 4-4-2 et commence un pressing plus haut, plus agressif. Leur bloc est plus haut. Le Sénégal est moins appliqué et perd trop vite la balle. Les Lions laissent trop d’espaces. L’organisation est moins bonne, la fatigue commence à se faire sentir. Le bloc sénégalais recule d’une dizaine de mètres. La possession est passée à près de 75 %, ce qui est considérable. Et à force de déjouer, le Sénégal encaisse un coup de pied arrêté.