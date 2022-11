[Le jeu et les joueurs] Équateur-Sénégal : Des Lions conquérants

Le Senegal en Huitième de Finale du Mondial

Le Sénégal a validé son billet pour les 8es de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 en battant l'Équateur (2-1) ce mardi. Les hommes d'Aliou Cissé, qui ont livré un match héroïque, éliminent ainsi la Tri et terminent à la deuxième place derrière les Pays-Bas dans le groupe A. Présents dans tous les compartiments de jeu, les partenaires du capitaine Kalidou Koulibaly ont réalisé le match parfait devant une teigneuse formation équatorienne.





Edouard Mendy





Il n’a pas eu beaucoup de travail. Très serein dans ses cages, le dernier rempart des Lions n’a rien pu faire sur le but de Caicedo qui était tout seul au second poteau. À une minute de la fin, il a réalisé une belle claquette pour préserver son but.





Youssouf Sabaly





Comme lors de ses précédentes sorties, Sabaly a encore rendu un copié propre. Solide défensivement et tranchant dans les phases offensives, le latéral droit du Betis Séville a réalisé le match parfait. Combinant bien avec le jeune Iliman Ndiaye, il a offert la première occasion du match à Gana Gueye à la deuxième minute.





Kalidou Koulibaly





Impérial en défense centrale, Kalidou Koulibaly a réalisé une prestation de haute volée faisant taire certaines critiques sur son niveau dans cette coupe du monde. Gagnant pratiquement tous ses duels, le défenseur central de Chelsea a écœuré les attaquants équatoriens par sa rigueur et sa détermination dans ses interventions défensives. Mieux, en bon capitaine, Kalidou Koulibaly a marqué le second but (70ème mn) qui permet au Sénégal de valider son ticket pour les 8èmes de finale.





Abdou Diallo





Calme et sobre, Abdou Diallo a livré un match correct. Ferme dans ses interventions et très bon dans ses relances, le défenseur des Lions n’a pas laissé le moindre pouce de terrain aux attaquants équatoriens. Très présent dans les duels, il a réalisé un bon match.





Ismail Jakobs





Très concentré dans le jeu, le latéral gauche des Lions a encore montré ses qualités défensives en gagnant tous ses duels devant Gonzalo Plata qu’il a complètement éteint. Avec son pied gauche, il a distillé quelques bons ballons sur balles arrêtés qui méritaient un meilleur sort.





Pape Gueye





Aligné un peu plus haut que d’habitude, Pape Gueye a fait parler sa belle technique de gaucher. Très important dans les transitions offensives, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille a aussi beaucoup travaillé défensivement, soulageant bien Idrissa Gana Gueye dans les tâches défensives. Il a donné raison au coach Aliou Cissé qui l’a titularisé pour ce match décisif.

Idrissa Gana Gueye





Libéré des certaines tâches défensives grâce aux titularisations de Pape Gueye et Pathé Ciss au milieu de terrain, Gana Gueye a eu beaucoup d’impact sur le jeu des Lions. Avec son expérience, il a tenu le ballon en essayant plusieurs fois de jouer vers l’avant. Même s’il a manqué une belle occasion en tout début de match, il a répondu présent face au défi physique de Caicedo. Ce qui lui vaut malheureusement un carton jeune qui le prive des 8èmes de finale.





Pathé Ciss





Il a abattu un bon travail défensif. Aligné en sentinelle, l’ancien pensionnaire de l’académie Diambars a été déterminant au milieu de terrain où son agressivité et son sens du placement ont été très importants. Le petit frère de Saliou Ciss a été crédité d’un bon match. Remplacé par Nampalys Mendy (74) .





Ismaila Sarr





Percutant en début de match, Ismaila Sarr a posé beaucoup de problèmes à son adversaire direct Preciado. Très menaçant avec sa vitesse de course et ses provocations balle au pied, « Izo » a tenté à plusieurs reprises de mettre le feu dans la défense adverse. À la 44ème minute, il est récompensé de ses efforts en obtenant un penalty qu’il a transformé du plat du pied permettant au Sénégal d’aller à la pause avec une avance d’un but.





Boulaye Dia





Aligné au poste d’avant-centre, Boulaye Dia n’a pas été très décisif dans ce match. Le numéro 9 des Lions a raté une belle occasion à la septième minute qui pouvait permettre au Sénégal de bien entrer dans le match. Toutefois, en décrochant souvent pour participer au jeu, il a été important quand le Sénégal était en difficulté par son placement et son sens du sacrifice. Remplacé par Pape Abdou Cissé (95ème).





Iliman Ndiaye





Titularisé sur le côté droit de l’attaque par Aliou Cissé, le nouveau chouchou du football sénégalais a bien débuté la rencontre en montrant de la percussion dans ses actions. Avec sa belle technique, il a essayé à plusieurs reprises de combiner avec Youssouf Sabaly sur le flanc droit. Très remuant sur le front de l’attaque, il a délivré deux centres qui n'ont malheureusement pas trouvé preneur. Remplacé par Bamba Dieng ( 75ème mn) qui a obtenu quelques fautes qui ont permis à la défense sénégalaise de souffler.