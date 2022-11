Équateur-Sénégal : Le résumé de l’exploit des Lions

C’est une rencontre qu’il fallait impérativement gagner pour Aliou Cissé et ses hommes. Et ils l’ont fait. Le Sénégal s’est imposé face à l’Equateur sur le score de 2 buts à 1 au terme d’un match riche en rebondissements.





Comme lors du premier match de cette coupe du monde, Aliou Cissé a reconduit son 4-3-3 avec quelques changements dont les titularisations de Pape Gueye (à la place de Nampalys Mendy) et Iliman Ndiaye (à la place de Krépin Diatta). Les Lions, griffes et dents acérés, vont démarrer cette rencontre sur les chapeaux de roue. A la 3e minute, Pape Gueye adresse un centre à Idrissa Gana Gueye qui se retrouve seul face au gardien. Mais le joueur d’Everton manque de sang froid et envoie la balle sur la gauche du gardien. Les 11 sénégalais vont maintenir la pression dans cette entame de match face à des Équatoriens qui semblent vouloir se contenter de défendre pour assurer la qualification. A la 8e minute, Sabaly distille un bon ballon à Boulaye Dia dans la surface. L’attaquant de la Salernitana se rate face au gardien et croise trop sa frappe. Le Sénégal domine largement l’Equateur dans tous les compartiments du jeu au cours des 40 premières minutes. Une domination qui va finalement payer. Sur un débordement de Ismaila Sarr à la 41e minute, les Lions obtiennent un pénalty après que l’attaquant de Watford a été fauché par Hincapié. Le numéro 18, qui a endossé le costume de leader de l’attaque après le forfait de Sadio Mané, décide de se faire justice et transforme le pénalty d’un plat du pied droit. Le Sénégal mène un but à zéro et a un pied en 8es de finale. C’est sur ce score à l’avantage du Sénégal que l’arbitre français Clément Turpin renvoie les 22 acteurs aux vestiaires.







Des lions qui souffrent, des lions qui gagnent





En seconde période, la pression va changer de camp. Les Équatoriens regonflés à bloc vont enfin prendre le jeu à leur compte face à des Sénégalais satisfaits de leur avance. A force d’insister, les Sud-Américains vont finir par égaliser à la 68e minute sur un corner grâce à Moisés Caicedo. Virtuellement éliminés, les Lions vont de nouveau sortir les griffes. Sur un coup franc, Kalidou Koulibaly reçoit le ballon, après un cafouillage dans la surface, et met un plat du pied imparable qui ne laisse aucune chance à Galindez. Le Sénégal repasse devant.