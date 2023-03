Equipe de France : « On s'en fout de ça »... Benzema s'agace sur le sujet Deschamps !

Karim Benzema n'avait pas du tout envie de voir le sujet Didier Deschamps revenir sur le tapis ce mercredi soir !



Karim Benzema a vécu une très belle soirée du côté de Santiago Bernabeu ce mercredi soir. L'attaquant français, après un match globalement difficile, a fini par briller en marquant le seul but de la victoire des siens face à Liverpool (1-0).



Un Karim Benzema désigné homme du match par l'UEFA et qui, à ce titre, a dû faire la tournée des médias au sortir de la rencontre. Et forcément, du côté de Canal Plus diffuseur du match, on espérait que KB9 allait profiter de l'occasion pour sortir du silence « pour le peuple » comme il l'avait annoncé sur ses réseaux sociaux, afin de régler publiquement ses comptes auprès de Didier Deschamps.





« On s'en fout, on va parler du match »



Sauf qu'à l'antenne, avec le sourire, Benzema a déclaré qu'il n'avait « rien à déclarer » sur le sujet ce mercredi soir. Un sourire qui masquait un peu plus d'agacement dans une séquence quelques secondes plus tôt, censée être en off mais bien diffusée à l'antenne. Juste avant sa prise de parole, Dominique Armand, journaliste Canal Plus à Bernabeu, a visiblement évoqué l'idée que le sujet arrive sur le tapis. Ce à quoi Benzema a réagi en fronçant les sourcils. « On s'en fout de ça, on s'en fout on va parler du match, ce n'est pas ici... », a réagi Benzema, estimant visiblement que ce n'était ni le lieu ni le moment de régler ses comptes avec le sélectionneur des Bleus.