Équipe de France : “Si Mbappé n’est pas là…”, l’inquiétude monte !

Le natif de Bondy va-t-il manquer plus que la rencontre face aux Pays-Bas ? Touché pour le premier match de l'Euro, le futur Madrilène pourrait disparaître de l'équipe le temps du premier tour. La FFF a indiqué que le Tricolore était “incertain” face aux Néerlandais.













De son côté, Christophe Dugarry a estimé que l'absence de Kylian Mbappé pourrait être compensée par ses coéquipiers. Pour le champion du monde 1998, “on crie au feu pour pas grand-chose” alors qu'il y a “d’autres joueurs sur le banc qui peuvent jouer”. Comme Olivier Giroud, Randal Kolo Muani ou Bradley Barcola.