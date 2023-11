Equipe de France : les mots forts de Simeone sur Griezmann et sa prolongation

Après la victoire face à Villarreal (3-1), l’entraîneur de l’Atletico Madrid, Diego Simeone a eu des mots forts envers Griezmann après son nouveau match XXL.





Après sa belle victoire en milieu de semaine, l’Atlético Madrid enchaîne en Liga et se défait de Villarreal (3-1), encore buteur, Antoine Griezmann est devenu le 2e meilleur buteur des Colchoneros. En conférence d’après match, Diego Simeone a rendu hommage à son joueur : « Pendant tout ce temps que j’ai passé à l’Atleti, je sais qu’Antoine va entrer dans l’histoire du club, c’est sûr, en raison du nombre de buts qu’il a marqués et que nous espérons qu’il continuera à marquer. C’est une référence, nous avons besoin de lui, j’espère qu’il viendra de la meilleure façon possible avec son équipe nationale. »





Une prolongation de Griezmann ?





« Le club travaille en conséquence pour le meilleur de l’équipe et Antoine a un présent et un avenir. J’espère que tout se passera bien et qu’il continuera à nous accompagner dans ces années où nous allons être ici. Le club travaille en conséquence pour continuer à grandir et Griezmann est très important pour le club dans le présent et à l’avenir. »