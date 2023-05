Équipe de France / Liste des 23 : De nombreux retours... mais aucune nouveauté

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé ce mercredi la liste des joueurs convoqués pour les matchs face à Gibraltar et la Grèce, dans le cadre des éliminatoires de l'Euro-2024. Un groupe sans nouveauté, mais avec plusieurs retours.







Le sélectionneur Didier Deschamps a fait ses choix. Près de trois mois après son retour sur les terrains et deux succès contre les Pays-Bas (4-0) et l'Irlande (0-1), l'équipe de France va poursuivre sa campagne qualificative pour l'Euro-2024 face à Gibraltar (16 juin) et la Grèce (19 juin). Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a dévoilé ce mercredi sa liste pour cette courte trêve internationale.





Ferland Mendy de retour





Chez les gardiens, aucune surprise, puisque ce sont les trois joueurs convoqués en mars qui rejoindront Clairefontaine dans les jours à venir. Nouveau portier titulaire, Mike Maignan est monté en puissance au fil des semaines avec l'AC Milan et sera accompagné par Alphonse Areola, qui disputera la finale de la Ligue Europa Conférence dans une semaine, et Brice Samba, fraichement élu Meilleur gardien de Ligue 1.





En défense, Jules Koundé et Benjamin Pavard pour le couloir droit, Théo Hernandez pour le couloir gauche, sont une nouvelle fois présents. Revenu sur les terrains au Real Madrid, Ferland Mendy a été rappelé par DD.





Dans l'axe, le manager tricolore a décidé de faire confiance à Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano. Après avoir déclaré forfait en mars, Wesley Fofana, remplacé temporairement par Jean-Clair Todibo, garde la confiance du coach basque, tout comme Axel Disasi.





Sans Rongier ni Lacazette





Toujours blessés, Paul Pogba et N'Golo Kanté vont devoir patienter avant de renforcer l'entrejeu où Adrien Rabiot, Youssouf Fofana et Aurélien Tchouaméni ont pris leurs aises. Exit Jordan Veretout, le Marseillais est remplacé par Eduardo Camavinga, qui va à nouveau jouer au milieu après plusieurs piges en tant que latéral gauche. Pas de Valentin Rongier, qui était pressenti pour suppléer numériquement Khéphren Thuram, laissé à la disposition des Espoirs pour l'Euro, mais Antoine Griezmann pour compléter la liste au milieu.









Enfin, en attaque, pas de surprise, puisque Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Kingsley Coman, Randal Kolo Muani et Marcus Thuram ont tous été appelés. Christopher Nkunku, blessé avant le Mondial, et Ousmane Dembélé, forfait en mars, reprennent leurs places, laissant Moussa Diaby sur le carreau.





En revanche, toujours pas la moindre trace d'Alexandre Lacazette, boudé par Didier Deschamps malgré une saison exceptionnelle du côté de Lyon.





La liste des 23 Bleus





Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Lens)





Défenseurs : Axel Disasi (Monaco), Wesley Fofana (Chelsea), Théo Hernandez (Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Ferland Mendy (Real Madrid), Benjamin Pavard (Bayern), Dayot Upamecano (Bayern)





Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Antoine Griezmann (Atletico), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)





Attaquants : Kingsley Coman (Bayern), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Olivier Giroud (Milan), Randal Kolo Muani (Francfort), Kylian Mbappé (Paris SG), Christopher Nkunku (Leipzig), Marcus Thuram (Mönchengladbach)