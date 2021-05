Équipe de France, PSG : Kylian Mbappé dévoile ses énormes ambitions pour l'avenir

Interrogé ce mardi soir après la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2020, Kylian Mbappé a encore affiché un visage très ambitieux...



Ce soir, il y avait la liste de Didier Deschamps pour l'Euro, qu'on attendait tous. Surtout avec le retour de Karim Benzema ! Mais il y avait aussi un entretien exclusif de Kylian Mbappé sur la chaîne TF1. Assez discret dans les médias, la sortie médiatique de la star du Paris Saint-Germain était logiquement attendue au vu de sa situation contractuelle, avec ce bail qui expire en juin 2022, et l'intérêt du Real Madrid.





S'il n'a pas été question de mercato lors de cet entretien, le Bondynois a tout de même livré des déclarations intéressantes concernant l'Euro à venir. « L'objectif d'une nation comme la notre est toujours le même, gagner une compet' et faire honneur à tous les Français, en jouant en équipe comme on a l'habitude de faire. Qui ne rêve pas du doublé ? C'est le cas de beaucoup de Français, je ne suis pas une exception, ce serait un exploit extraordinaire, on s'est servi de l'expérience de 2018 pour progresser, on va jouer notre jeu et essayer de repartir avec la victoire », a expliqué le Parisien.





Le Ballon d'Or, un véritable objectif





Et forcément, il a été interrogé sur le Ballon d'Or, lui qui est considéré comme un sérieux prétendant pour les années à venir. « Le premier but c'est le collectif, le sport est un sport collectif, il faut gagner des trophées collectifs. Après, le Ballon d'Or est un objectif pour tout joueur qui aspire à devenir le meilleur et j'en fais partie, mais c'est trop présomptueux d'en parler car c'est un sport collectif », a ainsi expliqué le joueur.





Même s'il n'a pas été question d'un transfert, sa valeur marchande - 180 millions d'euros selon Gilles Bouleau - a été évoquée. Mais le principal concerné n'y pense pas vraiment : « non, pas du tout de pression, vous savez c'est le monde du foot qui fonctionne comme ça, l'argent ne va pas dans ma poche c'est pour le club, j'ai toujours eu cette passion du foot et du terrain ». Mais nul doute que Nasser Al-Khelaïfi ou Florentino Pérez donnent beaucoup d'importance à la valeur marchande du Parisien...