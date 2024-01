Équipe du Sénégal : Aliou Cissé aurait pris une importante décision

Grand favori de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023, le Sénégal a été éliminé par la Côte d'Ivoire en huitièmes de finale à la surprise générale.





Adulé, il y a seulement quelques jours et nommé meilleur sélectionneur de la phase de poule, Aliou Cissé subit les critiques depuis l'élimination de son équipe. Et cette rencontre face aux Ivoiriens pourrait être sa dernière sur le banc du Sénégal.





En effet, selon les informations du journaliste Malang Sané cité par Actu Foot Afrique, il va quitter la tête de l'équipe nationale sénégalaise. Après 9 années comme sélectionneur, l'ancien milieu défensif va laisser la place à un autre.





Avec le Sénégal, Aliou Cissé a disputé 4 CAN dont 2 jusqu’en finale et 2 Coupe du monde. Il est le premier sélectionneur à avoir remporté la CAN avec le Sénégal également.





Avec la compétition africaine du football qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire, l'objectif était d'arriver en finale, mais le Sénégal a été piégé et éliminé aux tirs au but.