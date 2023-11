Équipe du Sénégal : un Lion cadre passe son diplôme d’entraîneur

Sur X (ex-Twitter), l’Association des footballeurs professionnels annonce que Gana Guèye a débuté ce mercredi 29 novembre sa formation pour devenir entraîneur. Les Échos, qui reprend l’information, précise que le milieu de terrain de 31 ans prépare la licence UEFA B.



Pour décrocher le diplôme, renseigne le journal, le joueur d’Everton devra suivre au minimum 120 heures de cours. Ceux-ci portent, selon l’UEFA, sur les techniques d’entraînement adaptées à l’âge et aux capacités des joueurs, du niveau junior à celui amateur senior.



La même source indique que «cela implique aussi la gestion de tous les aspects liés aux performances de l’équipe et aux performances individuelles, de collaborer avec le personnel d’encadrement ainsi que d’évaluer, analyser et faire des commentaires sur les performances lors des entraînements et des matchs».

The PFA will support @IGanaGueye and @Danjuma throughout the coming months as they start their coaching journey ????



The UEFA B Licence looks at practical and theory elements of the game, including different types of on-field practices and a variety of off-field workshops.