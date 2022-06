Equipe France : Les fracassantes révélations de Zidane sur Domenech, lors du Mondial-2006

L’ancien capitaine et star de l’équipe nationale de France, Zinedine Zidane, a fait des révélations fracassantes sur le sélectionneur des Bleux, lors la Coupe du monde en Allemagne en 2006. L'ex-n°10 des Bleus, qui a accordé un grand entretien au journal "L’Equipe", a évoqué beaucoup de choses qui se sont passées lors de ce Mondial perdu devant l’Italie en finale.





"Il me sort pour faire entrer David Trezeguet. Mais qui va le faire marquer, David ? Ce n'était pas clair. J'ai les glandes et je le lui fais savoir. Il y a plein de choses qui s'étaient aussi passées, avant. Des histoires racontées sur mon retour qui n'étaient pas la réalité. J'ai décidé de tracer mon truc à ce moment. On a même décidé de tracer notre truc ensemble. Et ça allait le faire. C'était lancé", a soutenu Zizou.