Équipe nationale : Alassane Ndour se veut cash avec Aliou Cissé

Depuis l’élimination des Lions en huitième de finale de la CAN, le Sénégal joue les prolongations avec notamment le débat sur l’avenir de Aliou Cissé. Pour les uns, le technicien le plus titré sur le banc de la sélection A doit céder son poste. Pour d’autres, une telle option serait risquée avec les échéances qui se profilent.



Alassane Ndour fait partie du premier lot. «Si j’étais lui, je pense que je prendrais du recul, suggère l’ancien coéquipier en sélection de Aliou Cissé, dans un entretien avec Record. Même s’il y a des compétitions qui arrivent, il faut partir toujours par la grande porte.»



Le «Lion de 2002» ne remet pas en cause le mérite et les qualités de celui qui a pris les rênes de l’équipe sénégalaise en 2015. «Il nous a donné la Coupe d’Afrique, peut-être il peut la gagner encore, rappelle le latéral gauche en retraite. C’est un fils du pays. Mais si j’étais lui, je prendrais du recul pour laisser la place à un autre.»



Alassane Ndour martèle : «Il peut aller voir ailleurs et peut-être même revenir. Qu’il réfléchisse bien et prenne la meilleure décision pour lui et pour son pays. Il n’est jamais trop tard pour s’améliorer, on apprend toujours. Je pense que Aliou Cissé doit aller voir autre chose pour acquérir encore d’autres connaissances. Il ne faut pas avoir honte d’apprendre.»