Équipe Nationale : Aliou Cissé livre les clés de la réussite de Sadio Mané

Aliou Cisse livre les clés de sa reussite

Pour son premier match amical, le Sénégal s’est imposé sur un score net et sans bavure de 2 à 0. Des réalisations signées Boulaye Dia et Sadio Mané ont suffi aux hommes de Cissé pour débuter idéalement leur préparation pour le mondial. Dans cette rencontre, un homme a, comme à son habitude, fait étalage de toute sa classe et ses capacités de leadership : Sadio Mané.





Traversant une période compliquée du côté du Bayern Munich, l’attaquant de 30 ans semble avoir retrouvé des couleurs avec la sélection le temps de ce match amical en multipliant les débordements dans le camp bolivien.