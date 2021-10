Equipe nationale : Aliou Cissé réclamait l’augmentation de son salaire, Matar Ba s’y est opposé

Aliou Cisse avait demandé une hausse de salaire

Dans la foulée de la prolongation de son contrat sur le banc des Lions du Sénégal, Aliou Cissé avait demandé une augmentation de salaire. C’est du moins ce qu’a fait savoir le ministre des Sports, Matar Ba. Mais, ce dernier a opposé son veto, estimant que « l’ouverture de négociations est assujettie à l’atteinte des objectifs fixés ». En termes plus clairs, le sélectionneur des « Lions » doit remporter la Coupe d’Afrique des nations (Can) et se qualifier à la Coupe du monde Qatar 2022, précise M. Ba, dans un entretien avec le journal « L’Observateur ».