Equipe nationale : ces Lions qui inquiètent Ferdinand Coly

A moins de trois mois de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre), plusieurs cadres de l’Equipe du Sénégal ne jouent pas dans leurs clubs ou cherchent un point de chute. Cette situation inquiète l’ancien défenseur des Lions Ferdinand Coly.



«Sur l’effectif, si on a quatre ou cinq joueurs potentiellement titulaires qui ne jouent pas, ça pose un problème avant le Mondial, alerte le footballeur en retraite dans un entretien avec Les Echos. On pouvait faire avec un ou deux joueurs dans ce cas, mais quatre à cinq, ça commence à faire beaucoup. C’est une réflexion à avoir.»



La Tanière a atteint, effectivement, le seuil d’alerte. «Si on regarde ligne par ligne, on se rend compte que les joueurs qui jouent régulièrement commencent à être peu nombreux», signale Coly.



Il cite : «Au niveau des gardiens, Alfred Gomis est second dans son club (Rennes). A gauche (de la défense), Saliou Ciss n’a pas de club. Abdou Diallo (PSG) n’est pas titulaire. Koulibaly (Chelsea) vient de signer dans un nouveau championnat, il faut qu’il s’adapte. A droite (de la défense), Sabaly (blessé) ne joue pas. Nampalys (Leicester), malgré une fin de saison exceptionnelle, l’année dernière, n’est pas encore titulaire. Ça fait beaucoup pour moi. Pape Guèye aussi à Marseille, malgré la bonne saison, n’est pas titulaire.»



L’ancien capitaine du Sénégal pouvait ajouter à cette liste Gana Guèye, indésirable au PSG, Bamba Dieng, mis en vente à Marseille, et Bouna Sarr, qui revient de blessure et est barré au Bayern Münich par une féroce concurrence au poste de latéral ou piston droit (Pavard, Mazraoui).



Cette situation place-t-elle le sélectionneur national, Aliou Cissé, dans une situation compliquée ? Ferdinand Coly répond par l’affirmative. Il dit : «Il y a certes l’expérience qui est là, mais pour le coach c’est quand même difficile. Il voudrait toujours avoir ses cadres. Il voudrait les voir au moins physiquement au top.»