Equipe nationale du Sénégal : Mané dépasse Mamadou Niang et titille Henri Camara

Son nom est désormais inscrit au Panthéon des légendes du football sénégalais et il continue de le confirmer au sein de l’équipe nationale. Sadio Mané, qui avait dépassé au nombre de buts marqués en sélection les El Hadj Diouf, Jules-François Bocandé et Mamadou Diallo, vient de supplanter Mamadou Niang.



L’attaquant des Reds de Liverpool, qui a marqué le premier but de la victoire des Lions, hier, contre le Togo (2-0) est désormais à 24 buts, contre 23 pour l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille.



Sadio Mané est désormais à 7 buts de Henri Camara, meilleur canonnier de l’équipe du Sénégal de tous les temps.