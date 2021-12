Équipe nationale féminine : Vers un retour de Cheikh Sarr

Sélectionneur national des Lionnes de 2017 à 2019, Cheikh Sarr, pourrait faire son retour prochainement. Le technicien sénégalais est pressenti pour remplacer Moustapha Gaye qui souhaite se concentrer uniquement à ses fonctions de Directeur technique national.



Au sortir de l’Afrobasket féminin, beaucoup d’observateurs ont fustigé le cumul de fonctions de Moustapha Gaye, par ailleurs Directeur technique national et entraîneur des Lionnes. Ce n’était pas une décision du double champion d’Afrique 2009 et 2015, mais celle de la Fédération sénégalaise de lui confier ces postes. «Je l’ai forcé à prendre cette équipe et de bâtir dans la durée. J'ai fait deux Afrobasket avec lui, on a joué deux finales on a perdu un et gagné un. Cette fois ci, on a essayé de rajeunir l'équipe. Malheureusement, l'objectif fixé n'a pas été atteint mais il reste un bon technicien. Pour le reste on verra après, on va en discuter. On ne peut pas encore parler de ça. Je discuterai de tout ça avec le Directeur technique pour trouver une solution», disait Me Babacar Ndiaye après le match de 3ème place perdue face au Cameroun.



En coulisses, Moustapha Gaye aurait rencontré de manière informelle Cheikh Sarr. Les deux hommes se sont parlés longuement mais aucune décision n’est prise pour l’heure. «Tapha a décidé de plus longtemps de passer la main chez les Lionnes. Cette décision a été prise bien avant l’Afrobasket féminin. Il avait accepté de prendre les Lionnes sous la demande de Me Babacar Ndiaye», confie une source proche du dossier.



En tout cas, les candidats à la succession de Tapha Gaye sont nombreux. On peut citer Parfait Adjivon et Mamadou Guèye «Pabi». On parle même d’une piste étrangère, bien que la piste Cheikh Sarr semble être la plus probable.



Directeur technique du Rwanda et coach des deux sélections nationales, Cheikh Sarr serait libre à partir de 2022. Il pourrait donc reprendre les Lionnes qui n’ont pas de compétitions internationales l’année prochaine. Selon une source, il resterait juste quelques détails à régler pour que le retour «rapatriement» de l’ancien coach des Lions soit effectif.