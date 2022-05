Equipe nationale : Kalidou Koulibaly confie son plus grand regret...

Le roc, le ministre de la défense autant de surnoms que le public sénégalais attribue à l’un des tauliers de la sélection : Kalidou Koulibaly. Le solide défenseur d’1m87 a pu conquérir le cœur de l’ensemble des fans de l’équipe nationale grâce à ses solides performances, son leadership et sa sérénité inébranlable.





Lors d’une interview accordée à Onze Mondial, le défenseur de Naples est revenu sur la période où il était pris entre deux choix, celui de rejoindre la tanière ou attendre un appel de l’équipe de France. «Ceux qui hésitent ? Je me mets dans la case parce que j’en fais partie aussi. Je suis venu tard, j’ai rejoint l’équipe nationale du Sénégal à 24 ans alors que j’avais déjà été sollicité une ou deux années auparavant. C’est vrai que c’est une réflexion à avoir, tout le monde veut jouer pour les sélections nationales françaises », dit-il dans des propos relayés par Foot Mercato.





En 2011, l’équipe nationale, qui devait préparer les éliminatoires des Jeux Olympiques de 2012, avait fait appel à Kalidou Koulibaly évoluant en ce temps à Metz. Mais ce dernier, fort d’une première saison remarquée avec le club messin, a préféré décliner cette invite et privilégier l’appel d’Erick Mombaerts, coach de la sélection des moins de 20 ans qui devait participer au tournoi de Toulon.