Équipe nationale: Koulibaly se prononce sur la vidéo polémique d’Abdou Diallo et Moussa Niakhaté

Les relations entre Moussa Niakhaté et Abdou Diallo ne sont pas au beau fixe. En tout cas c’est ce que semble montrer une vidéo de la Fsf sur sa chaîne YouTube. Dans cette publication, on voit Diallo refuser la main tendue par Niakhaté. Les faits se sont déroulés lors de l’arrivée des Lions en regroupement.





Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, qui était en conférence de presse en marge de la séance d’entraînement de ce lundi, est revenu sur cette affaire.