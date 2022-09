Equipe nationale : l’énigme Habib Diallo

Sur les 29 Lions convoqués pour les matches amicaux du Sénégal contre la Bolivie (le 27 septembre) et l’Iran (le 24), 22 ont pris part à la séance d’hier, lundi, à Orléans, lieu du regroupement. Noah Fadiga, Edouard Mendy et Keita Baldé sont forfaits. Les deux premiers sont blessés tandis que le troisième est suspendu pour des soupçons de dopage.



Moustapha Name est le seul joueur apte à avoir manqué la rentrée d’hier. Le joueur du Pafos FC (Chypre) est attendu ce matin dans la Tanière, selon Stades.



Mais un cas intrigue L’Observateur. Pressenti pour remplacer Keita Baldé, Habib Diallo n’est pas apparu dans le groupe et n’a pas donné signe de vie. Ce qui interpelle le plus le journal, c’est que le sélectionneur national, Aliou Cissé, en faisant le point des retrouvailles des champions d’Afrique a évoqué l’absence de Keita Baldé sans parler de l’attaquant de Strasbourg.



Quoi qu’il en soit, il y a du monde en attaque dans la Tanière pour pallier l’absence de Keita Baldé. Aliou Cissé dispose de Sadio Mané, Nicolas Jackson, Boulaye Dia, Demba Seck, Bamba Dieng et Ismaïla Sarr.