Equipe nationale : la hiérarchie des gardiens chamboulée

Le Sénégal affrontera la Bolivie samedi prochain à Orléans, en France. Le mardi suivant, il fera face à l’Iran en Autriche. En vue de ces deux rencontres amicales, qui entrent dans le cadre de la préparation du Mondial 2022, la hiérarchie des gardiens de but dans la Tanière est chamboulée.



Edouard Mendy, le numéro 1, est blessé. Alfred Gomis, le numéro 2, ne joue pas depuis le début de la saison. Cette situation, fait remarquer L’Observateur, propulse Seny Dieng des Queens Park Rangers au-devant de la scène. Avec Mory Diaw, ce dernier complète le groupe des gardiens de la liste du sélectionneur national, Aliou Cissé.



«A moins que Aliou Cissé veuille voir lors de ces matches amicaux de quoi est capable Mory Diaw, venu de Clermont, Seny Dieng passe de la troisième à la première place chez les gardiens», parie le journal.



Le gardien des Queens Park Rangers a gardé les cages des Lions lors des deux premières journées de la CAN 2021, contre le Zimbabwe (1-0) et la Guinée (0-0). Il avait maintenu ses buts inviolés. Edouard Mendy et Alfred Gomis étaient touchés par la Covid-19.