Équipe nationale : « Je ne vois pas qui peut nous battre franchement », Khalilou Fadiga

Le 6 février 2022, le Sénégal remportait son premier trophée continental en Coupe d’Afrique des nations. Les lions, emmenés par Aliou Cissé, se sont imposés lors de la séance des tirs au but contre l’Egypte. Depuis lors, les équipes nationales du Sénégal sont dans une dynamique vertueuse sur le plan africain dans les différentes compétitions. Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), CAN des moins de 20 ans, CAN de beach soccer, les tournois s'enchaînent avec un seul vainqueur : Le Sénégal. Présent dans la capitale du Rwanda, Kigali, Khalilou Fadiga est invité par la FIFA à jouer un match de légendes au côté d’illustres personnages du football mondial tels que Okocha, Cafu… L’ancien international a profité de l’occasion pour accorder une interview à Sud Quotidien. Il a, tout d’abord, fait un diagnostic de la dernière performance des lions du Sénégal à la coupe du monde au Qatar : « Je pense qu’à un moment, on a eu un manque de réussite sur le dernier match. Je pense que le deuxième but qu’on a pris juste avant la mi-temps (contre l’Angleterre, NDLR) nous a plombés. Après, sur l’ensemble du tournoi, c’est vrai qu’on a eu quelques occasions, malgré le fait qu’on y soit arrivé quand-même avec certaines certitudes, et c’est dommage. Mais, voilà le football et ce genre de tournoi se jouent sur des détails et les détails pendant cette Coupe du monde ont été contre nous ».











En mars, Sadio Mané et sa bande vont croiser le fer avec le Mozambique pour une double confrontation comptant pour les éliminatoires de la CAN 2024 en Côte d’Ivoire. Sur ce prochain rendez-vous, Khalilou Fadiga croit grandement aux chances du Sénégal de faire un doublé. « A l’heure actuelle, le Sénégal a toutes les armes, vraiment on a toutes les armes. Ça je pense que tu le sais, je pense, sans être dans la prétention, tu me connais. Je pense que je suis une personne humble. A l’heure actuelle, on analyse des qualités intrinsèques que nous avons dans notre équipe, je ne vois pas qui peut nous battre franchement », dit-il.









Selon l’ancien joueur passé par l’AJ Auxerre, cet enchaînement de victoires dans le football pour le Sénégal est la résultante des politiques menées par les autorités du pays : « C’est une ligne rectiligne, c’est quelque chose qui vient d’en haut, qui part du président de la République. Tout le monde part exactement dans la même lignée, c’est ça qui est bien avec le Sénégal. Pour nous, on gagne à l’heure actuelle, du Président en descendant au ministère des Sports en allant jusqu’au président de la Fédération, Abdoulaye Sow, Aliou Cissé, Pape Thiaw, Malick Daf et toutes les personnes qui sont là, c’est une ligne rectiligne ; tout le monde est sur une même table de marche jusqu’à présent ».