Équipe nationale : Les folles statistiques de Sadio Mané

Le numéro 10 des Lions affiche déjà des statistiques incroyables avec l’équipe nationale.À en croire le quotidien sportif Stades, Sadio Mané est le meilleur buteur et passeur sous le coaching d'Aliou Cissé.Avec 71 sélections, le sociétaire de Liverpool a marqué 21 buts et offert 16 passes décisives dont 14 buts et 12 caviars délivrés.Selon toujours les informations du journal, Mané égale le record d'El Hadj Diouf mais dépasse Jules François Bocandé.