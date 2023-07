Équipe nationale : Pathé Cissé défend Aliou Cissé contre les critiques

Pathé Cissé est d’avis que les critiques contre Aliou Cissé ne sont pas toujours justifiées. «Les gens critiquent tout le monde et ça se passe comme ça partout. Le plus important, ce sont les leçons qu’on en tire», relativise d’abord le milieu de terrain des Lions dans un entretien avec Source A.



Avant de s’ériger en avocat du sélectionneur national : «Aliou Cissé est un entraîneur serein avec des idées claires. Il n’est pas dans le tâtonnement, il sait très bien ce qu’il fait et où il veut amener l’équipe. Quand certains critiquent, je me dis simplement que ces gens n’ont rien compris.»