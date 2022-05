Équipe nationale : "Ce qui s’est passé sur le dossier Boubacar Kamara"

Aliou Cissé était très attendu sur le cas Boubacar Kamara qui a choisi la France, alors que plusieurs médias l’annonçaient dans la Tanière. Le sélectionneur des Lions, qui a été chargé par l’agent de l’ancien joueur de l’Om, a apporté sa version des faits.





"Je n’ai pas parlé avec Babacar Kamara, mais on a travaillé sur son dossier. Maintenant, il faut savoir que son agent n’est pas notre interlocuteur", rétorque Aliou Cissé qui était en conférence de presse.