Équipe nationale : un Lion se marie, un autre attend un enfant

Aliou Cissé a publié ce vendredi la liste des Lions pour les matchs contre le Bénin, le 17 juin à Cotonou (qualifications CAN 2024, 5e journée), et le Brésil, le 20 au Portugal (amical). Les 26 joueurs retenus sont convoqués le 7 à Dakar pour le début du rassemblement.





Tout le monde ne sera pas à ce rendez-vous en même temps. «Ce sont des matchs de fin de saison et nos garçons ont souvent des obligations personnelles avec leurs sponsors ou familiales», prévient Aliou Cissé, après avoir annoncé la composition de son groupe, dans un entretien diffusé sur la chaîne Youtube de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et repris par Record.





Parmi ceux qui viendront plus tard que la date de convocation il y a le gardien Alfred Gomis et l’attaquant Iliman Ndiaye. Ces derniers attendent d’heureux événements. «Alfred va se marier, révèle le sélectionneur national. On ne peut que lui laisser un peu de temps pour s’occuper et faire sa lune de miel. Il viendra nous rejoindre un peu plus tard.» Le joueur de Sheffield United, pour sa part, attend un enfant. «Il viendra deux ou trois jours après», annonce Aliou Cissé.